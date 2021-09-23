BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, DEVA ve Gelecek Partisi'ni Millet İttifakı'nda görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, DEVA ve Gelecek Partisi'ni Millet İttifakı'nda görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Erdem, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçim barajı oranı konusundaki düşüncelerini paylaştı.

İYİ Parti olarak seçim barajının yüzde 5'e inmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, "Demokraside, siyasette istikrar ve temsilde adalet sistemini dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Demokrasisi, hukuku dünyada iyi kabul edilen, kendi vatandaşı refah içinde yaşayan bir çok ülke ve seçim sisteminde yüzde 5'tir." diye konuştu.

Bir gazetecinin DEVA ile Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağı yönündeki sorusunu cevaplayan Erdem, şunları kaydetti:

"Buna DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları ile siyasi organları karar verecek. Tabi ki biz bunu isteriz ve arzu ediyoruz. Biz aynı şeyleri söylüyoruz, hangi anlamda parlamenter sisteme geçiş anlamında. Bu çok büyük bir ortak payda. Biz hep ortak paydaların üzerinden gidiyoruz. Sayın genel başkanımız da öyle. Siyasi ve insani nezaketle bu ittifakın ilerleyişini çizerken ortak paydaların üzerinde, makulü arayarak ilerliyoruz. Genel başkanımızın bir sözü vardır. 'İYİ Parti'nin vazifesi makulü bulmak, makulü aramaktır.' Biz de halkın yüzde 70'nin istediği ortaklıkta, inşallah DEVA ile Gelecek de Millet İttifakına katılır diye ümit ediyoruz."

BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu

BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu

BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu

BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu
AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı 'FETÖ'cü ' dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı "FETÖ'cü " dedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BALIKESİR - İYİ Partili Bahadır Erdem, Balıkesir'de konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 19:01:53. #1.12#