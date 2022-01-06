İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez'den skandal paylaşım! AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AK Parti seçmenine küfürler savurdu. Yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki toplayan Göçmez, kısa süre sonra hesabını kapattı. Savcılık ise şahıs hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenine ağıza alınmayacak küfürler sarf etti. Göçmez'in bununla da yetinmeyip "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Küfür dolu paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekerken Göçmez, paylaşımının üzerinden 1 saat geçmeden sosyal medya hesabını kapattı.
Skandal video ile ilgili ise Göçmez hakkında savcılıktan yakalama kararı çıktı.
AK PARTİLİ SEÇMENLERE KÜFÜR YAĞDIRDI
Göçmez'in videoda, tütün ürünlerine gelen zamandan dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil, bütün AK Parti seçmenine küfrettiği görülüyor.
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