İyi Parti Yeşilyurt Adayı Cem Parlak'a Ziyaret

Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce ve Topraktepe mahallesinden gelen vatandaşları seçim ofisinde ağırlayan İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, "Seçilmemiz halinde sorunlarınızın tamamını çözeceğiz" dedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Parlak, seçim ofisinde de kendisini ziyarete gelen vatandaşların sorunlarını dinliyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce ve Topraktepe mahallesinden gelen bir gurup vatandaş da Parlak'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Mahallelerindeki otobüs sorununu dile getiren Topraktepe Mahallesi muhtar adayı Muharrem Karabulut, şebeke sularından akan suların temiz olmadığını iddia ederek, "Şimdiye kadar yetkililer sorunlarımızla ilgilenmedi. İnşallah Cem başkanımız göreve gelirse sorunlarımızı çözeceğine inanıyoruz" dedi

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Parlak ise "Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik. İnşallah göreve gelirsek, sorunlarınızla birebir ilgilenip elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA