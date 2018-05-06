İyi Parti'ye Saldırı Sonrası İlk Görüntüler! Yaralılar Camiye Sığındı
İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına düzenlenen saldırı sonrası yaralılara ilk müdahale camide yapıldı.
İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına saldırı düzenlendi. Eli bıçaklı saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YARALILARA İLK MÜDAHALE CAMİDE YAPILDI
Saldırının hemen ardından İyi Parti standındakiler can havliyle Bağcılar Meydanı'nda bulunan Merkez Camii'ne sığındı. Yaralılara ilk müdahale de burada yapıldı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Yaralıların camiden çıkarılması esnasında kaydedilen görüntü ise sosyal medyada İyi Partililer tarafından paylaşıldı.
Öte yandan bıçakla yaralanan 1'i ağır 3 kişi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.