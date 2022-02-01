İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu'nun annesinin cenazesi defnedildi

ORHANELİ, BURSA (AA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun 82 yaşında vefat eden annesi Kamile Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde toprağa verildi.

Orhaneli Merkez Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törende, İsmail Tatlıoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Tatlıoğlu ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kamile Tatlıoğlu'nun naaşı, törenin ardından ilçede bulunan aile kabristanına götürülerek defnedildi.