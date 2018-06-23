İyi Parti Samsun Milletvekili Adayı Özyer, Son Yolculuğuna Uğurlandı (3)

AKŞENER, İL BAŞKANINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Samsun Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İYİ Parti Samsun 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'na götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, defin işlemi sırasında da burada bekleyip dua etti. Mezarlıktaki törenin ardından Akşener, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İl Başkanı Ömer Süslü'yü de yoğun bakım servisinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, hastaneden ayrıldı.