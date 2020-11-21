İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık için 'Fetöcü İl Başkanı' iddiası

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık hakkında sosyal medya üzerinden çeşitli iddialarda bulunduğu için partiden ihraç talebi ile disipline sevk edilen İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Rıza Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ın 2019 yılında...

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık hakkında sosyal medya üzerinden çeşitli iddialarda bulunduğu için partiden ihraç talebi ile disipline sevk edilen İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Rıza Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ın 2019 yılında FETÖ'den yargılandığı, itirafçı olduğu, bir dosyasında da gizlilik kararı bulunduğu, dosya numarasıyla iddia etti.

Paylaşımında dosya numarası vererek, soruşturma içeriği hakkında da ciddi iddialarda bulunan Rıza Öztürk, Avukat Ayşegül Özyanık'ın 'katalog evliliğe' zorlandığı için örgütten ayrıldığını itiraf ettiğini iddia etti. Öztürk iddialarında şu ifadelere yer verdi:

"Rize İl başkanı Ayşegül Özyanık FETÖ soruşturması geçirmiştir. Buna ilişkin dosya numarası 2019/7643 Srş. 2020/272 K. Sayılı dosyadır. Zamanında FETÖ ile ilişki ve iltisakı bulunduğunu bu dosyada açıkça kendi ifadeleri ile belirtmektedir. Bir İyi Partili ve Türk milliyetçisi olarak bizi ilgilendiren husus, yargılama neticesinde ceza alıp almamasından ziyade vermiş olduğu ifadede de geçtiği üzere bu ilişki ve iltisakın derecesidir. Şimdi, daha önceden bu dosya numarasını ve dosya içeriğindeki bilgileri teşkilat başkanı Mustafa Alperen ile paylaştığın için soruyorum?

Liseyi hangi ilde hangi lisede okudun? Çalınmış sorularla üniversiteyi kazandın mı? Üniversitede FETÖ evlerinde kaldın mı? Örgüt yapılanması içerisinde sohbetlere katıldın mı? Örgütten ayrılma gerekçen nedir? İfadende bahsettiğin gibi Örgüt içerisinde katalog evliliğine zorlandığın, ancak bunu reddettiğin için örgütten ayrıldığını belirttim mi? Senin soruşturma geçirmeni sağlayan, senin ismini veren şahısların AKP'de siyaset yapmış kişilerin birinci derece yakınları olduğu doğru mu? Bu sorduğum soruların cevapları ve daha fazlası yukarıda dosya numarasını belirttiğim soruşturma dosyasında mevcuttur. Ben dosya numarasını ve içeriğini kamuoyu ile paylaşıyorum. Sen bu dosyada verdiğin ifadeyi bizimle paylaşacak mısın? Böyle bir dosya numarası yok mu diyeceksin. Var benimle ilgisi yok mu diyeceksin.? Paylaşmaktan imtina edersen, benim söylediklerimin doğruluğu tartışılmazdır. Şimdi her konuda olduğu gibi bu konuda da samimiyetsiz ve doğruları inkar eden tavrından vazgeçmemişsin. 3 yıldır il başkanı olduğunu söylüyorsun. Parti kurulduktan sonra senden önce 3 tane il başkanı görev yaptı. Bizi ihraç ettin ettin, kurucu il başkanlarını da mı yok sayıyorsun? Görev süren üç yıl olmamıştır. 2019 da başlayan ve 2020 de biten soruşturmayı, senin hesabına göre 2017 de paylaşmam mümkün olmadı. Senin hakkında suç duyurusunda bulunmamı tavsiye ediyorsun. Sen benim hakkımda suç duyurusunda bulunabilir misin? Benim hakkımda suç duyurusunda bulunursan, toplanmasını isteyeceğim deliller arasına senin gizli FETÖ dosyanın eklenmesini isteyeceğimden mi çekiniyorsun? Ayrıca iftira attığımı söylüyorsun. Gerçekleri söylemenin iftira suçunu oluşturmayacağını bilmiyor musun?

Partimiz ve il teşkilatımızın topluma açılan yüzleri, geçmişi ve geleceği ile aydınlık yüzler olmalı ki aydınlık yarınlara yürüyelim. Ayşegül Özyanık olarak senin karanlık geçmişin bizi rahatsız ediyor. Halen daha delil ispat arayanlar bu dosyanın akıbetini sorsun. Vermiş olduğu ifadeyi istesin. Bir FETÖ'cünü FETÖ'cü olduğu daha nasıl ispat edilir. FETÖ'cü olduğunun belli olması için boynuzlarının ve kuyruğunun mu olması gerekiyor?" - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı