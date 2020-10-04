İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığına yapılan boyalı saldırı

İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığının camına yapılan boyalı saldırı nedeniyle partililer ilçe başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığının camına yapılan boyalı saldırı nedeniyle partililer ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Sultan Beyazıt Mahallesi Pazar Meydanı'nda bulunan ilçe başkanlığının camındaki Atatürk portresinin yüzünün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boyanmasının ardından İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş, İYİ Parti Yurt Dışı Yapılanma ve Lobiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ile partililer ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Akbaş, burada yaptığı konuşmada, yaşanan olayı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Emniyet güçlerinin yaşanan olayı aydınlatmak için elinden geleni yaptığını belirten Akbaş, "Çankırı'da hangi siyasi görüşten olursa olsun hiçbir insanın bu tür saldırılara karşı duyarsız kalmadığını da biliyoruz. Bu tür olaylarda ne kadar duyarlı olursak bundan sonra da bu tür olayların gerçekleşmemesi noktasında bir önlem almış olacağımızı düşünüyoruz. Onun için hep beraber teşkilatımızın yanındayız." diye konuştu.

Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler de yapılan eylemin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil tüm dünya için önemli olduğunu dile getiren Ünler, "Olayın üstüne gidileceğinden hiçbir şüphem yok. Bunu yapan şahıslar umarım en kısa zamanda adli merciler önüne çıkar. Olayın takipçisi olacağım. Bir an önce yargılanıp adalet önünde gerekli cezaların kendisi hakkında uygulanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Yurt Dışı Yapılanma ve Lobiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş de il ve ilçe başkanlarına geçmiş olsun dileklerini sunduğunu belirterek, derinden üzüldüklerini, yapılan saldırıyı kınadıklarını ve bir daha olmamasını dilediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın