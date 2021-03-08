İYİ Parti'nin İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına tepkisi dinmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımını sert sözlerle eleştiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "Bizim Genel Başkanımızın adı malum şahıslarla aynı cümlede 'teröre kan kusturan İçişleri Bakanı' olarak geçmişti. Bundan sonra da ancak 'terörün başını ezen Cumhurbaşkanı' olarak geçecek" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ile HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı aynı mesaj içerisinde anmasına tepki gösterdi.

Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemini hatırlatan Beyaz, İBB Başkanı'na "Bizim Genel Başkanımızın adı malum şahıslarla aynı cümlede 'teröre kan kusturan İçişleri Bakanı' olarak geçmişti. Bundan sonra da ancak 'terörün başını ezen Cumhurbaşkanı' olarak geçecek." sözleriyle cevap verdi.

MERAL AKŞENER: ARKADAŞLARIM BEĞENMEDİ

Birçok partili arkadaşının İmamoğlu'nun paylaşımını beğenmediğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise söz konusu paylaşım için "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, saygı duyuyorum" dedi.

TEPKİLERİN ODAĞINDA YER ALMIŞTI

İmamoğlu'nun paylaşımında yer alan "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadeleri başta İYİ Parti milletvekilleri olmak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"İÇİ TAMAMEN İYİ DUYGULARLA DOLUDUR"

Gelen eleştiriler üzerine ne diyeceği merak edilen İmamoğlu ise paylaşımı hakkında şu sözleri söyledi: "Biz herkesi davet ettik, memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın"