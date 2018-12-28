İYİ Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Uzun yıllar siyasetin her kademesinde görev alan ve 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkan adayı olarak seçimlere katılan Muhammet Bayram 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı oldu.

PAZAR GÜNÜ ADAYLIK BELGELERİNİ TESLİM EDECEK

Pazar günü adaylık belgeleri İYİ Parti İl Başkanlığına teslim ederek seçim çalışmalarına başlayacak olan Muhammet Bayram partililere seslenerek adaylık başvurusunu şölen havasında yapılması için çağrıda bulundu.

İYİ Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Muhammet Bayram'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Değerli İYİ PARTİ gönüllüleri;

İnanç ve azimle çıkmış olduğumuz bu yolda siz kıymetli ve aziz gönüldaşlarımızın yanımızda yer alması bizlere kuvvet ve enerji verecektir. Azmimize azim, enerjimize dirayet katacaktır.

Bu vesile ile İYİ Parti İl Başkanlığına Başvuru için Pazar Günü Saat 15.00'de İyi Parti Bağcılar İlçe Teşkilatından hareket edeceğiz. Sizlerin yanımızda olması bizleri mutlu kılacaktır. Bu muştuya hep beraber yürüyeceğiz. Saygılarımla."