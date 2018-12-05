İyi Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun Oldu

Geçtiğimiz aylar içerisinde İyi Parti İl Başkanı ve yönetiminin istifasının ardınan yeni il başkanı ataması yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisinde uzun yıllar görev yapan iş adamı İbrahim Uzun İyi Partinin yeni İl Başkanı oldu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından ataması yapılan İbrahim Uzun görevine başladı.

Öte yandan İyi Parti Niğde Belediye Başkan adayı da belirlendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında açıkladığı Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan 30 Mart yerel seçimlerine katılacak.

Mümin İnan kimdir?

Mümin İnan, 24 Mart 1958'de Niğde Aktaş Köyü'nde doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Şükriye'dir. Lise mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'ndan sertifika aldı. Köy Hizmetleri'nde (Toprak Su) işe başladı. Türk-İş'e bağlı Konya Yol-İş Şube'de iki dönem Mali Sekreterlik yaptı. İki dönem Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi. Belediye Başkanlığı sırasında Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan "Çevre ve Arıtma" Konusunda ödül aldı. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyecilik Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Mahalli İşverenler Sendikası Genel Başkanlığı'nda Denetim Kurulu Başkanlığı, Niğde Evleri, Kızılelma Evleri, Yeşilkent Toplu Konut Projelerinde Başkanlık görevlerinde bulundu. Mümin İnan MHP eski Belediye Başkanı ve 2007-2011 Niğde Milletvekili. İnan, evli ve 3 çocuk babasıdır. - NİĞDE