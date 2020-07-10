İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakar ve sirenin bulunduğu araçla emniyet şeridini ihlal ederek yolculuk yaptı. Türkkan, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, yaptığı paylaşımlarla tepkilerin hedefi oldu. Türkkan, kuralları ihlal etti ve bu durumu Instagram hesabından paylaştı. "GELİYORUM" Dilara Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda arkadaşlarını etiketleyip "Geliyorum" notunu düştü. Ancak videoda tepki çeken nokta ise Türkkan'ın çakar ve sirene sahip bir araçla emniyet şeridinden yolculuk yapması oldu. "YETİŞİRİM DEMİŞTİM" Bir sonraki hikayede ise Türkkan arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşıp "Yetişirim demiştim" yazdı. DAHA ÖNCE DE TEPKİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU Öte yandan Dilara Türkkan'ın yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla toplanıp zenne oynattığı görüntüler de tepki çekmişti.