İyi Parti Manisa'da İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı'yı açıklayan İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa'da 7 ilçenin daha adayını duyurdu.

İYİ Parti, 2'si büyükşehir belediyesi olmak üzere, 4 il, 79 ilçe ve 22 beldede daha belediye başkan adayını açıkladı. Millet İttifakı kapsamında Manisa'da CHP ile birlikte seçime ortak giren İYİ Parti'nin Manisa'daki 7 ilçe adayı ise şu isimler oldu:

"Demirci-Haluk Şenyurt, Gördes-Mesut Efe, Köprübaşı-Fatih Taşlı, Kula-Selim Aşkın, Selendi-Yasin Dumlupınar, Şehzadeler-İsa Özdemir, Yunusemre- Kürşat Mithat Özkan." - MANİSA

Kaynak: İHA