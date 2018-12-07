İyi Parti Lideri Akşener, Kocaeli'de Seçim Startını Verdi

İYİ Parti lideri Akşener, Kocaeli'de seçim startını verdi

Akşener Kocaeli'nin 4 ilçesinin adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Seçimlerin bayram, düğün heyecanı içerisinde geçmesi için elimizden geleni yapacağız"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı aday tanıtım toplantısında 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin startını veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Toplantıda konuşan Akşener, "Seçimlerin bayram, düğün heyecanı içerisinde geçmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener bir dizi programa katılmak için ziyaret ettiği Kocaeli'de gerçekleşen aday tanıtım toplantısında partisinin 4 ilçeden gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şahbaz Yıldız, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şahbaz Yıldız'ın açılış konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti lideri Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine Kocaeli'den 'Vira bismillah' dediklerini söyleyerek, partisinin yerel seçimler için hazır olduğunu dile getirdi.

"Cumhur İttifağı'nın diline baktığımız zaman sanki seçime Allah Allah nidaları ile savaşa gidiyoruz"

Aday tanıtım toplantısında partililerine seslenen Akşener, "Partiler arasında ittifak görüşmeleri yapıldı. Bizim de 24 Haziran seçimlerinde bizim seçimlere sokulmamız için yapılan oyunlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçime girebilmek için 15 milletvekili almak durumunda olduğumuz bir seçim sürecinde daha sonra Millet İttifakı içerisinde yer almak durumunda kaldık. Şimdi mahalli seçimler var. Ama Cumhur İttifağı'nın büyük ve küçük ortaklarının diline baktığımız zaman sanki Allah Allah nidaları ile savaşa gidiyoruz. Muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, belediye başkanı, il belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanları seçilecek. Aklımda yanlış kalmadıysa 21 bin insanın seçilmek için gayret ettiği ve gayret ettiği ve seçildikten sonra o şehrin, o beldenin, ilin, mahallenin bütün insanlarına hizmet verecek belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarları olacak" dedi.

"Seçimlerin bayram, düğün heyecanı içerisinde geçmesi için elimizden geleni yapacağız"

Yerel seçimlerin bir bayram havası içerisinde geçmesini istediklerini ve belediye başkan adayları toplumdaki tüm insanlar için hizmet vermesi gerektiğini kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, "Pek çok iftiraya uğramış olmamamıza rağmen bütün bunları bir tarafa koyup bu seçimlerin usuletle, suhuletle, bayram, düğün heyecanı içerisinde geçmesi için elimizden geleni yapacağımızı burada sizlerle paylaşmak isteriz. Bugün ilan edeceğimiz arkadaşlarımız, aday olup kazanacakları ilçenin insanlarına, orada ikamet eden herkese eşit şartlarda, 'Bana kim oy verdi' gibi bir sorunun kalbinde ve beyninde olmadığı bir tutumla hizmet verecekler" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanını sevenler ve onu sevmeyenler diye 2'ye ayrılmış bir toplumla karşı karşıyayız"

Farklı bir siyaset bakışı ile hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Akşener, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanını sevenler ve onu sevmeyenler diye 2'ye ayrılmış bir toplumla karşı karşıyayız. Nefret edenlerin bakış açısı, 'Ne olursa olsun bu adam gitsin'; sevenlerin bakış açısı ise 'Türkiye nereye giderse gitsin yeter ki bu adam kalsın' şeklinde. Böyle bir yönetme biçimi olmaz. Bu şekilde bir bakış açısında ülke yönetilmez. Allah bizleri şaşırtmasın, Allah bizi milletimizin yolundan ayırmasın" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin Kocaeli'nin 4 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu

Konuşmasının ardından Akşener, partiye üye olan Kocaeli'deki STK üyeleri ve parti yöneticilerine rozet taktı. İYİ Parti'ye üye toplayan partililerin ödüllendirilmesinin ardından Kocaeli'nin Derince, Kandıra, Gebze ve Körfez ilçelerinin İYİ Parti belediye başkan adayları açıklandı. Gebze'ye Kadın Doğum Uzmanı Burcu Çetinkaya, Körfez'e Salih Şirin, Derince'ye Makine Mühendisi Nurcan Acaroğlu Göktaş, Kandıra'ya Ercüment Şahin aday olarak gösterildiği kaydedildi. 4 ilçenin belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.