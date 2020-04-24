İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
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Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Haber

İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?

Konuk olduğu programda kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna "Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde. Bu iftirayı atanlar gereğini yapsınlar" yanıtını verdi.

24.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:49
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş ile 40" programına konuk olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, kendisi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

AÇIKÇA SORULDU: FETÖCÜ MÜSÜNÜZ?

Jülide Ateş'in Meral Akşener'e yönelttiği sorulardan biri de "FETÖ'cü müsünüz?" oldu. Bu soruya gülerek tepki veren Akşener, "Hayır. Ben demiştim ki bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır. İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde" ifadelerini kullandı.

"BU İFTİRAYI ATANLAR GEREĞİNİ YAPSINLAR"

Açıklamasının devamında "Dolayısıyla bu esnada bunu yapanlar benim için iftiradır" diyen Akşener, şöyle devam etti: "Bu iftirayı atanlar gereğini yapsınlar. Yani aşağı yukarı 2016'dan beri sanıyorum bunu yapan insanlar var. Tek bir adım atmadılar ve geziyorlar. Onun için iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir."

İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
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