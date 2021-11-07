İYİ Partili Türkkan Hakkari'de protesto edildi

HAKKARİ (İHA) - İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Hakkari'de düzenlenen yürüyüşle protesto edilerek, istifaya davet edildi.

Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Türkiye Harp Mamulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından düzenlenen protesto yürüyüşüne şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, valilik önünde son buldu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık, "Lütfü Türkkan istifa, şehit aileleri yalnız değildir, şehide uzanan eller kırılsın, şehitler ölmez vatan bölünmez, şehide saygı aileye saygı" sloganları attı.

Burada basın açıklamasını okuyan Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Türkiye Harp Mamulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, "5 Kasım günü İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyaretinde terör örgütü PKK tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gürmen'in kardeşi Tahir Gürmen'in İYİ Partili vekillere tepki gösterdiği sırada çirkin sözler kullanarak şehit yakınını darp girişimini kınadığımızı bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu kapsamda Lütfü Türkkan'a sesleniyoruz. Eleştirilebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi görünüp küfretmenizi haklı kılmaz ve bu durum sizin ne denli samimiyetsiz ve saygısız olduğunuzu gösterir. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı küfrü, şehit ve gazi ailelerine yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz" dedi. - HAKKARİ