İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Esas tehlikeli olan düzensizlik

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gidiyor. Esas tehlikeli olan da bu düzensizlik" dedi.

İyi Parti'li Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Tatlıoğlu, "Yeni yılın ilk tartışmaları kur, faiz ve enflasyon oldu çünkü Türkiye'de bir ekonomi yönetiminden bahsetmek mümkün değil. Yetkililerin farklı farklı açıklamaları vatandaşın ve sektörün kafasını karıştırıyor" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyle Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'a hesap vereceğini söylemiştir. İYİ Parti olarak, bu açıklamalara Cumhurbaşkanı yorumu bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu açıklamalara nasıl bir yorum yapmaktadır, değerlendirmektedir? Bunu çok önemsiyoruz ve bu açıklamayı bekliyoruz. Ayrıca bu açıklamayı yapan Sayın Erdoğan'ın çözüm süreci ve yerel seçimlerde PKK ve Öcalan'la yürüttüğü politikaları biliyoruz; devletin, milletin hafızalarından hiç gitmeyecek şekilde yer almıştır. Şimdi bu açıklama, bu politikaları ve ilişkileri yürütün Sayın Erdoğan'ın yeni açıklamaları, acaba yeni bir ilişki biçimini mi yansıtıyor? Yeni bir ilişkinin varlığını mı ima ediyor? Buradan bunu mu çıkarmalıyız?"