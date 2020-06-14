İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda kongre heyecanı İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın 3 başkan adaylı 2. Olağan Kongresi başladı.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın 3 başkan adaylı 2. Olağan Kongresi başladı. İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı ve Adayı Yurdaer Şahin, "Kazanan partimiz olacak" dedi.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi başladı. Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti İl Süleyman Bozkurt, İYİ Kocasinan İlçe Başkanı ve Adayı Yurdaer Şahin, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Başkan adayları, Mustafa Işık, Metin Kılıçaslan, delegeler ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bizler meclis grubu ve divan olarak bu süreci iyi değerlendirdik ve şuanda partimizin geldiği noktayı hepiniz iyi biliyorsunuz. Kongrelerimizi biran önce bitirelim ki içteki çekişmeyi bir kenara bırakıp yönümüzü dışarı dönelim ve seçmenlerle uğraşalım. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan arkadaşımızın etrafında toplanarak, iyi insanlara yakışır bir şekilde bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, partimizi daha yukarı taşımak için uğraşacaktır. Bu çekişmeleri bir kenara bırakıp biran önce önümüzde bakmamız için bu kongrelerimizi bitirmemiz gerekiyor. Kongrelerimiz güzel geçiyor. Demokratik yarışlar içerisinde geçiyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı ve Adayı Yurdaer Şahin de, "İYİ Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan demokrasi şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bir bayram havasında partililerimiz, delegelerimiz ve katılanlarımızla gerçekleşecek olan bu kongremizde kazanan partimiz olacak, beraberliğimiz olacak, ülkemiz olacaktır. Buna inanıyoruz. Bu konuda da elimizden geldiğince ülkemize ne verebiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah delegemiz layık görürse beni ve ekibi yeniden ilçe başkanlığına seçerlerse çok daha ileri hizmetler vereceğimizin taahhüdünü vatandaşlarımıza vermek isterim. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

3 adayın yarıştığı kongrede 401 delege oy kullanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA