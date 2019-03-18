İyi Parti Başkan Adayı , Karatay İçin Destek İstedi

İyi Parti Karatay belediye ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerini katılımıyla gerçekleşen esnaf ziyaretlerin Karataylılarla bir araya gelen aday Ahmet Tamer esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları noktasında istişarede bulundu.

Belediye başkan adayı Ahmet Tamer Karatay'a degişim şart üreten ve kazanan bir Karatay içinsizlerden destek istedi.

Gönüllere bilbordlara ve medyaya verilen reklamlarla değil iyibelediyecilik hizmeti verip yerleşecekleri şeklinde görüş belirten İYİ PARTİ KARATAY belediye başkan adayı AHMET TAMER "Karatay ve Karataylının Huzuru biz İyi lerin huzuru olacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler