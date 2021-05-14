İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
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İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Demokrasinin ve hukukun olmadığı bir ülkede bir an önce iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Demokrasinin ve hukukun olmadığı bir ülkede bir an önce iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

İYİ Parti'de Yanıkömeroğlu'nun yanı sıra Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'ndan oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve AK Parti heyetleriyle çevrim içi bayramlaştı.

Yanıkömeroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Semra Dinçer ile Deniz Demir'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Kovid-19 nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Yanıkömeroğlu, "Tek temennimiz bir an önce aşıların tamamlanması, bu sürecin bitmesi ve sağlıklı günlerde bayramlaşmamızın mümkün olması." dedi.

Yanıkömeroğlu, bu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlar ile Filistin'de vefat eden Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi. Salgın döneminin başta ekonomi olmak üzere birçok konuda zaten mevcut olan sorunları daha da büyüttüğünü, çocuklar, gençler ve kadınların sorunlarının arttığını ifade eden Yanıkömeroğlu, şöyle devam etti:

"Şiddet gören çocuklar ve kadınlar failleriyle birlikte 24 saat aynı çatı altında yaşamak zorunda kaldılar. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için Akşener'in liderliğinde daha iyi yarınlar için çalışıyoruz. Demokrasinin ve hukukun olmadığı bir ülkede, zaten temelde bütün sorunlarımız buna dayanıyor. Bir an önce iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz."

-AK Parti ile bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, MYK Üyesi Ayten Aydın ve Muhammed Cem Çekerek'in yer aldığı AK Parti heyetiyle bayramlaştı.

Yanıkömeroğlu, AK Parti'nin kadınlar konusundaki çalışmalarını takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kadınların sorunları aslında toplumsal bir sorundur. Siyasi görüşten, politik yaklaşımdan arındırılmış bir şekilde yaklaşılması, bu şekilde çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca kadınların değil, çocuklarımız, gençlerimizin de sorunları var. Bu anlamda inanıyorum ki AK Parti'nin başta kadın kolları ve kadın teşkilatları olmak üzere, erkekler de dahil olmak üzere aynı hassasiyette olacaklar. Uzun süredir mücadele ettiğimiz kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet pandemi döneminde ne yazık ki artarak devam etti. Bunların çözümü için biz de çalışıyoruz. Sizin de aynı hassasiyetle çalışacağınızın umudunu taşıyorum."

İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı
İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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