İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez'deki kabulde Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Karşılama heyetinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak hazır bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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