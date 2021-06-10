İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.