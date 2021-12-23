İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti

AA / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odasına (İSO) ziyarette bulundu.

İSTANBUL (AA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odasına (İSO) ziyarette bulundu.

Akşener, ziyarette, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilerin, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Akşener, içeriğe ilişkin bilgi vermezken nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti

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AA / Atilla Sevil - Son Dakika Haberleri

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