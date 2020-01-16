İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi tarafından düzenlenen panel öncesinde yaptığı açıklamada, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır" dedi.

16.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:27
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır

İYİ Parti Genel Başkanı , "Güçlendirilmiş parlamenter sistem 'ye nefes aldırır" dedi.


Partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenen "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panele katılan Akşener, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, bir soru üzerine "(Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi) Güneş Motel diye diye gezdiler. Demek ki tarih tekerrürden ibaretmiş" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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