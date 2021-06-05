İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya gelmesi halkta travma yarattı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya gelmesi halkta travma yarattı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya gelmesi halkta travma yarattı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesinin halkta travma yarattığını belirterek, "Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin yan yana gelmesi travma etkisi yarattı birbirlerine öyle şeyler söylediler ki… Onların bir araya gelmesi bu ülkede herkesin yan yana gelebileceği şeklinde yorumlandı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HALK TV ekranlarında Özel Röportaj'da Gazeteciler Suat Toktaş, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın sorularını yanıtladı. Akşener, programda siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, Cumhur İttifakı hakkında da açıklamalarda bulundu.

"BİR ARAYA GELMELERİ TRAVMA YARATTI"

AK Parti ile MHP'nin bir araya gelmesinin halkta travma yarattığını söyleyen Akşener, şu şekilde konuştu:

Gerçekten konuştuğumuz bir şey olsa ben burada size açıklardım. Bir model ortada yok, saklı gizli hiçbir şey istemiyoruz. Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin yan yana gelmesi travma etkisi yarattı birbirlerine öyle şeyler söylediler ki… Onların bir araya gelmesi bu ülkede herkesin yan yana gelebileceği şeklinde yorumladı.

Parlamenter sisteme geçiş konusunda ilk DEVA Partisi çalıştı bize de getirdiler. CHP bir çalışma yapıyor, bizden sonra ortaya koyacaklar. Hiç biri Allah'ın emri değil. Kaynak: Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

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