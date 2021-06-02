İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dünya şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez'deki kabulde Onbaşı'nın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, teknik ekip ve bazı sporcular yer aldı.

Öte yandan Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinden gelen heyeti de kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe