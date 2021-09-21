İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Esnaf üzerinden Türkiye'nin dertli kesimlerinin derdini öğrenip onlara çözüm üretiyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Esnaf üzerinden Türkiye'nin dertli kesimlerinin derdini öğrenip onlara çözüm üretiyoruz." dedi.

Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer Çatalca'da merkezde esnaf ziyaretinin ardından Ferhatpaşa Ulusal Egemenlik Parkı'nda, ardından da Gökçeali, Subaşı, İhsaniye, Akalan ve Çiftlikköy mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Ferhatpaşa Ulusal Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yapan Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana ilçe ilçe esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu, gittiği ilçelerde AA, TRT, ANKA, DHA gibi kurumların yerel basın ile kendisini takip ettiğini söyleyerek, her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istediğini söyledi.

Gezilerde ziyaret ettiği esnaf dükkanlarında Türkiye'nin özetini gördüğünü kaydeden Akşener, "Biz o dükkanlardan içeri girdiğimizde hepiniz biliyorsunuz ki iktidar partisini yermiyorum ben. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum." dedi.

Seçim zamanında diğer siyasi partiler gibi dükkanları gezerek oy isteyeceklerini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Bu başka bir şey. Bugün itibarıyla biz bu dükkanlarda yaşananların, esnafın, orada çalışanın, müşteri olarak rastladığımız dertli insanların derdini öğreniyoruz. Onların önerilerini, eleştirilerini öğreniyoruz. Çözümler üretiyoruz. Yine sizlerin aracılığıyla Meclis'te ben konuşmama koyup gündeme getiriyorum. Milletvekili arkadaşlarımız araştırma soru önergeleri veriyorlar. Kanun teklifleri veriyorlar ve esnafın sesi olmayı sürdürüyoruz. En doğudan geldim, İstanbul'un en batı ucundayım. Elektrik parasından şikayet var. Esnaf, çiftçi, besici şikayet ediyor. Malın pahalı gelmesinden, vatandaşın alım gücünün düşüklüğünden şikayet ediyor. Özellikle market ve eczanelerde inanılmaz veresiye defterleri gördük. Esnaf üzerinden Türkiye'nin dertli kesimlerinin derdini öğrenip onlara çözüm üretiyoruz."

İYİ Parti olarak suni gündemlerin peşinden gitmeyeceklerini aktaran Meral Akşener, "Gerçek problemin, gerçek isteklerin ve bunlara yönelik gerçek çözümlerin peşinde olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin artan kiralar yüzünden eyleme başladığı"yla ilgili soruya Akşener, kiralarla ve kentsel dönüşümle ilgili derin problemler olduğunu ifade etti.

Akşener, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf da çektirdi.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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