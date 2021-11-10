İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen program, 1,5 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

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