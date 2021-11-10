İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

Meral Akşener korucu olarak tanıttı, İçişleri Bakanlığı düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi

Son Dakika! Meral Akşener: Karşısındaki ahlaksız bir adam da olsa Lütfü Türkkan'ın sinirlerine hakim olması gerekirdi