İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen program, 1,5 saat sürdü.