İYİ Parti, "doğal gaz ve enerji krizi"nin araştırılmasını istedi

İyi Parti, "doğal gaz ve enerji krizi"nin sebeplerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan önergede, Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile doğal gaz alımı için yapılan sözleşmelerin süresinin dolduğu, bunlardan sadece Rusya ve Azerbaycan ile olan sözleşmelerin yenilendiği belirtildi.

Doğal gaz alım sözleşmelerinin geç yenilenmesi ve bazılarının yenilenmemiş olmasının Türkiye'nin doğal gaz arzında yaşayacağı krizin habercisi olduğu ileri sürülen önergede, Türkiye'nin dünyada etkin bir güce kavuşması için enerji bağımsızlığı konusunda gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istendi. TANAP ve Türk Akım Projelerinin revize edilmesi ve ülkenin ihtiyacı olan doğal gazın buralardan daha fazla sağlanabilmesi gerektiği kaydedildi.

Önergede, "Ülkemizde yaşanan doğal gaz ve enerji krizinin sebeplerinin tespit edilmesi, sanayi tesislerinde üretimin durdurulmasının neden olacağı sorunların araştırılması, doğal gaz ve elektrik kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerimizin mağduriyetinin çözüme kavuşturulması, bunun gibi aksaklıkların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederim." ifadelerine yer verdi.