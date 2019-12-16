: İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Mustafa İlmek kimdir? Mustafa İlmek biyografi!

16.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:46

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek "Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım da benimle beraberdir. Bu fikrimiz kısa zamanda oluşmuş bir fikir değildir" sözleri ile İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiğini ifade etti. İyi Partili Mustafa İlmek'in istifası sonrası Mustafa İlmek biyografi ve Mustafa İlmek kimdir konuları merak edilir. Peki Mustafa İlmek kimdir?

PEKİ MUSTAFA İLMEK KİMDİR?

Mustafa İlmek 15.08.1977'de Kayseri'de doğdu. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ile Kayseri İncesu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

MUSTAFA İLMEK OY ORANI

31 Mart Yerel Seçimlerinde Mustafa İlmek İyi Parti'den aday olmuş ve % 50.35 oyla İncesu Belediye Başkanı seçilmiştir.

MUSTAFA İLMEK SİYASİ HAYATI

Mustafa İlmek 31 Mart Yerel Seçimlerinde3 İyi Parti'den aday olmuş ve seçim sonucunda Belediye Başkanı seçilmişti. İlmek 16 Aralık't5a yaptığı açıklama ile İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Mustafa İlmek şu ifadeleri kullandı "31 Mart akşamı seçim sonrasında bir açıklamamız vardı; 'Biz her ne kadar 16 belediyemizi almış olsak da 17 belediyemiz var' diye. Söylemeye başlamıştık. Sonrasında var olan diyaloğumuzu geliştirme çabalarımız, diğer tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla olduğu gibi Mustafa İlmek başkanımızla devam etti. Zaman zaman Mustafa İlmek başkanımızın programları oldu, bizleri davet etti, zaman zaman bizim programımız oldu biz de kendisini davet ettik. Hiçbir hesap gütmeden, 8 ay boyunca ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldik." dedi.

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