İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi

Disiplin Kurulu tarafından bugün ihracının görüşüleceği İYİ Partili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi beklenirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme geldi. Özdağ'ın 2021 yılında yeni bir parti kuracağı öne sürüldü.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ümit Özdağ parti içinde tepki çekerken, konu partinin 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. Açıklamalarının ardından partiden ihraç edilmesi beklenen Özdağ için Disiplin Kurulu bugün toplanıyor.

Parti heyetinin Özdağ'ın ihraç edilip edilmeyeceğine karar vereceği gün Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme geldi.

"SONUCU MERAK ETMİYORUM ÇÜNKÜ İHRAÇ EDİLECEK"

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını iddia etti. Selvi yazısında, "İYİ Parti Disiplin Kurulu bugün Ümit Özdağ'ın ihracını görüşecek. Sonucu merak etmiyorum. Çünkü kısa bir süre içinde de Ümit Özdağ, partiden ihraç edilecek" dedi.

"2021'LE BİRLİKTE ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİ GELİYOR"

Selvi, "O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracak. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması, 2021'le birlikte Ümit Özdağ partisi geliyor" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER BENİM PARTİDEN AYRILARAK BİR PARTİ KURMAMI İSTEDİ"

Öte yandan Özdağ geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi. Bekledim ama Akşener benimle görüşmeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı, bana bir kişiyi ve bir çalışma yollayarak benim partiden ayrılarak bir parti kurmamı istedi" ifadelerini kullanmıştı.