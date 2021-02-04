İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygur Türklerine ziyaret
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İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygur Türklerine ziyaret

04.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:46
İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygur Türklerine ziyaret

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygur Türklerini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygur Türklerini ziyaret etti.

İYİ Partili Poyraz, Ağıralioğlu ve Dikbayır, ellerinde fotoğraflarla eylem yapan Uygur Türklerini dinledi. Poyraz, Ağıralioğlu ve Dikbayır, Uygur Türklerinin yakınlarının fotoğraflarını da bir süre inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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