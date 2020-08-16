İYİ Parti'de il başkanı Özlem Ural oldu İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. İki adayın çekiştiği kongrede rakibinden 7 oy fazla alan Özlem Ural il başkanı seçildi.

İYİ Parti Balıkesir İl Kongresinde kurucu il başkanı Nedim Tuna'nın adaylıktan çekilmesinin ardından Özlem Ural ve Hakan Göre'nin adaylığı ile kongreye gidildi. 601 delegenin 555'inin oy kullandığı kongrede delegelerin 281'inin oyunu alan Özlem Ural il başkanı seçilirken, rakibi Hakan Göre ise 274 oy alarak seçimi kaybetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA