İyi Parti'de Görev Dağılımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisini 2019 seçimlerine götürecek 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini belirledi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, partinin hafta sonu yapılan 1. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından "A takımı"nı oluşturdu.

Bu kapsamda, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu mevcut görevlerine devam eden isimler oldu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Partideki diğer görevlendirmeler ise şöyle:

"Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Parlamento ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kazım Ataoğlu, Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Sezgin, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersagun Yücel, Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şeker."

Anıtkabir'e ziyaret

Akşener'in yeni Başkanlık Divanı'nda, daha önce Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürüten eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'a yer vermemesi dikkati çekti.

Akşener, görev dağılımının ardından beraberindeki parti yönetimiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.