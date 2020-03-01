İYİ Parti Boyabat İlçe Kongresi yapıldı

01.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:46

Sinop'un Boyabat ilçesinde İYİ Parti 2. ilçe olağan kongresi yapıldı.



15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İYİ Parti Durağan İlçe Başkanı Musa Sönmez tarafından İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.



İYİ Parti İlçe Başkanı Mithat Mor, Türk ordusunun arkasında ve milletin yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Konuşmalardan sonra tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Mithat Mor ve listesi tekrar seçildi.



Kongreye, İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, İYİ Parti Sinop merkez ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA