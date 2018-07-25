İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan Meral Akşener Resti: O Yoksa Biz de Yokuz

Meral Akşener'in, tüm ısrarlara rağmen yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından bir karar da partinin Başkanlık Divanı'ndan geldi: Akşener yoksa biz de yokuz.

AKŞENER, DÖNMEMEKTE KARARLI

İYİ Parti'de baş döndüren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Afyon toplantısının ardından bir daha aday olmayacağını belirterek, görevi bıraktığını söyleyen Genel Başkan Meral Akşener, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Kararım kesin, aday olmayacağım" ifadesini kullandı.

BAŞKANLIK DİVANI: TEK ADAYIMIZ AKŞENER'DİR

Bu açıklamanın ardından Başkanlık Divanı acil olarak toplandı ve "Tek adayımız Akşener'dir" kararını aldı.

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Bu toplantı saatlerdir devam ediyor. Kolay da biteceğe de benzemiyor. Örneğin, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Haber Türk'te canlı yayına katılacaktı, toplantı sürdüğü için bu programa gelişini iptal etti. Hararetli toplantı sürerken yeni bir ara karar da çıktı ki, bu resmen İYİ Parti Genel Başkanı'na İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan rest gibiydi.

"AKŞENER YOKSA BİZ DE YOKUZ"

Kararda aynen şu ifadeler yer alıyor: İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener kararından dönmeyip aday olmazsa, biz tüm Başkanlık Divanı üyeleri de kendisi gibi görevi bırakacağız. Meral Akşener yoksa biz de yokuz…

SÖZCÜ ÇIRAY: MİLLETİN TALEBİ AKŞENER

İYİ Parti Genel Sekreteri, Sözcüsü Aytun Çıray ise twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak. Kurultay gündeminin 6. maddesinde "Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in konuşması" ifadesi kullanıldı. Gündemin 8. maddesinde "Genel Başkan adaylarının konuşması" ifadesine yer verilirken, 9. maddeye göre, 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri içinde seçim yapılacak.