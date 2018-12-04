Son Dakika! İYİ Parti, 1'i Büyükşehir Olmak Üzere 5 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında Mart 2019'da yapılacak seçimlerde beş ilde gösterilecek adayları açıkladı. Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen günlerde MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterdiklerini duyurdu.

KOCAMAZ'IN ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Burhanettin Kocamaz'ı aday gösterdiğini duyuran Akşener, "Herkes için en hayırlısı olsun" ifadesini kullandı. Geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocamaz'a rozetini, Akşener taktı.

Burhanettin Kocamaz

İYİ PARTİ'NİN ISPARTA, ELAZIĞ, NİĞDE VE AFYONKARAHİSAR ADAYI

Akşener'in açıkladığı diğer adaylar şöyle:

Isparta: Isparta Barosu Başkanı Avukat Gökmen Gökmenoğlu

Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ: Eski Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ

Ali Şekerdağ

Niğde: Mümin Ünal

Afyonkarahisar: Dr. Mahmut Koçak

Mahmut Koçak

2 BÜYÜKŞEHİRİ AÇIKLAMIŞTI

Akşener, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'u Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermişti. İYİ Parti, Prof. Dr. Atakan Aksoy'u da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı göstermişti.