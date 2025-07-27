İyi Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi?

Büyük beğeni toplayan İyi Oyun, etkileyici kurgusu ve genç yeteneklerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Televizyonda yayınlanmasının ardından geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, oyun dünyasının perde arkasını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Bu içerikte, İyi Oyun filminin ana teması, özet bilgileri ve kimlerin rol aldığına dair tüm ayrıntıları sizler için derledik.

İYİ OYUN FİLMİNİN KONUSU

Liseden yeni mezun olan ve sıradan bir hayat süren Cenk, yarı zamanlı olarak çalıştığı internet kafede, başka oyuncuların yerine para karşılığında oyun oynayarak ailesini geçindiren annesine destek olmaktadır. Günün birinde, kurulan yeni bir e-spor takımının menajeri tarafından fark edilen Cenk, profesyonel oyunculuk dünyasına adım atar. LoL (League of Legends) takımıyla birlikte rekabete katılan Cenk, takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve sonradan ekibe katılan gizemli koçları Özer ile büyük bir turnuvaya hazırlanır. Ancak bu zorlu yolculukta başarıya ulaşmak için yalnızca iyi bir oyuncu olmak yeterli midir?

İYİ OYUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İyi Oyun filminin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise birbirinden yetenekli isimler yer alıyor: Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Kerem Bürsin, Hakan Kurtaş, Kaan Sevi, Doğaç Yıldız, Bada Oh Deniz, Tolga Canbeyli, Bedia Ener, Kerem Mutluyazar, Dora Özsoy, Atakan Yılmaz ve Yüksel Ünal gibi isimler filmde rol alıyor. Atilla Öner de kadroya katkı sağlayan oyunculardan biri.

İYİ OYUN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2 Kasım 2018 tarihinde vizyona giren İyi Oyun, sinema salonlarında izleyicilerle buluştuktan sonra televizyon ekranlarında da yer buldu. Filmin nerede çekildiği konusu ise izleyiciler tarafından sıkça sorulmakta. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.