İyi kalplerden bayrampaşa Covid Merkezine içecek desteği
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İyi kalplerden bayrampaşa Covid Merkezine içecek desteği

İyi kalplerden bayrampaşa Covid Merkezine içecek desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

İyi Kalpler Derneği Bayrampaşa Covid Merkezine destek olmaya devam ediyor. Dernek Yönetimi Covid Merkezine Kahve , Çay , Plastik bardak ve şeker desteğinde bulundu.

Ülkemizin ve Dünya'nın zor dönemlerden geçtiği şu günlerde en çok çalışan ve hayatı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir ikram ve destek amacıyla içecek bağışında bulunan dernek daha önce de sağlık çalışanları için özel üretilen maskelerden hediye etmişti.

Dernek Başkanı Adem DİŞÇİ ; Covid-19 Virüsü Dünya'yı etkisi altına aldığı günden bugüne kadar aralıksız çalışan sağlık çalışanlarımıza kahramanlarımıza ufak bir hediye vermek istedik ve dernek olarak ;

2000 Adet Kahve , 2000 Adet Plastik Bardak , 50 Kilogram Çay ve 30 Kilo şekeri yetkililere teslim ettik. Bu organizasyonda bizlerin yanında olan Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdür Yardımcısı Sayın Aydın KORKMAZ'a Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fatih BAYRAKTAR , Murat BAYRAKTAR'a ve Bizlere Çay desteğinde bulunan ESTEA Çay ve Yasin SÖNMEZ'e de ayrıca teşekkür ederim. İyilik kazanacak diyorum. İfadelerini kullandı…

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih BAYRAKTAR ; 3 yıldır Bayrampaşa'da hizmet veriyoruz dernek olarak böyle organizasyonlar bizleri sevindiriyor. İyilik adına yapılan tüm çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz gerçekten sağlık çalışanları bizlerin kahramanları bizler onlara ufakta olsa bir hediye vermek istedik gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının hakkını ödememiz mümkün değil. Bu pandemiden bir an önce kurtulmak dileğiyle. ifadelerini kullandı…

Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdür Yardımcısı Aydın KORKMAZ ; derneğimizi ve yönetimini tebrik ediyoruz. Pandemi süresi boyunca her zaman Covid Merkezimize desteklerini sundular. Gece gündüz demeden mücadele ediyoruz ve pandemi döneminde tüm hayatımızı covid ile mücadeleye adadık bu anlamda bizlere destek oaln derneğimiz çok iyi işler yapıyor emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. ifadelerini kullandı…

Kaynak: Bültenler

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