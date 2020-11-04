İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler? İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası fragmanı izle!
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İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler? İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası fragmanı izle!

04.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:35

Televizyon ekranlarına bir yeni dizi daha geliyor! İyi Aile Babası eğlenceli oyuncu kadrosu ve senaryosu ile komedi türünde yeni bir yapım olarak başlayacak. Peki, İyi Aile Babası hangi gün? İyi Aile Babası saat kaçta başlıyor?

İyi Aile Babası, Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer'in senaryosunu kaleme aldığı ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Kanal D'de ekrana gelecek sitcom formatlı aile komedisi "İyi Aile Babası"nın çekimleri geçtiğimiz günlerde start aldı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu başrollerde yer alıyor.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler? İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası fragmanı izle!

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Şebnem Bozoklu

Çağlar Çorumlu

Salih Kalyon

Timur Acar

Bahar Şahin

Melek Baykal

Ecrin Su Çoban

Berat Efe Parlar

Bahar Süer

Beste Bereket

Rukan Demir

Berke Üsdiken

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler? İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası fragmanı izle!
İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler? İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası fragmanı izle!

İYİ AİLE BABASI FRAGMANI İZLE

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler? İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası fragmanı izle!

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