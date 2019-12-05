İvrindi'de maharetli eller işe başladı

05.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:03

İvrindi'de Balmek "Maharetli Eller Yaşam Merkezi İvrindi" çatısı altında üretimlerine başladı.



İvrindi'ye hareketlilik kazandırma yolunda adımlar atan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz tarafından açılan ve oturan değil, oturduğu yerden üreten ve de ürettiğini kazanca dönüştürme hedefi ile açılan Yaşam Merkezi faaliyet göstermeye başladı.



Balmek İvrindi Şube sorumlusu Songül Tokat'ın idarelik görevini yürüttüğü ve dikiş nakıştan hediyelik eşyaya, boyamadan el sanatlarına ve daha gün yüzüne çıkmamış ürünlerin tasarlandığı, tasarlanan ürünlerin üreten tarafından kazanca dönüştürüleceği satış noktası ilerliyen zaman diliminde ilçede hizmet vermeye başlamış olacak.



Kursiyerleri çalışma alanında ziyaret eden Başkan Cengiz " İlçemizde maharetli ellerin, işleyen bayanların ekstra kazanç sağlamak amaçlı, hobi olarak evlerinde üretim yapan, ürettiğini daha rahat Pazar ortamına sunması hedefi ile böyle bir birlikteliğe adım attık. Açılan kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin özverili çalışmaları üretme merakı bayanlarımıza kazanç olarak geri dönecek. Bizler İvrindi Belediyesi olarak yöremizdeki çeşitliliğimizi değerlendirmek, gün yüzüne çıkmamış, unutulmaya yüz tutmuş eserleri maharetli bayanlarımızın ellerinden geçerek gün yüzüne çıkarmak istedik. Bu daha başlangıç ilerleyen süre zarfında satış noktalarımızı oluşturduğumuzda yöremizin damak lezzetinden aklınıza gelebilecek her ürünü satışa hazır hale getirdiğimizde kazanan bayan üreticilerimiz, maharetli bayanlarımız olacak" dedi.



Bu konunun ilçede teşvik haline geleceği konusunda şüphe dahi duymadığını dile getiren Başkan Cengiz "Üreten ve de ürettiğini kazanca dönüştüren bir ilçe için Tüm bayan hemşehrilerimizi kurslarımıza davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA