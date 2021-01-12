Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest!
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Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest!

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest!

'Doya Doya Moda' ile ekranlara geri dönen Ivana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tuttu. Sert, eski eşiyle yaşadığı nafaka gerilimi hakkında da konuştu. İşte ayrıntılar...

Sevgilisiyle evde kahvaltı yaparken bir anda valizlerini hazırlayıp otele götüren Sert, sevgilisininde kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu o yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.& ;

İlişkisi hakkında konuşan Sert, "Çok mutluyuz, mutluluğumu daim olur umarım" dedi.

NAFAKA GERİLİMİ

Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in oğlu için ödediği 5 bin TL'nin çocuğunun eğitim masraflarına yetmediğini belirterek yüzde 300 zam yapılması için dava açmıştı.

'OKUL MASRAFLARI ARTTI'

Bu konu hakkında düşünceleri sorulan Sert, "8 senedir nafakada artış olmadı. Artan okul masrafları sebebiyle doğal olarak bir atış bekliyorum. Avukatlar konuyla ilgileniyor" yorumunda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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