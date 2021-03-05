Ivana Sert kim? Ivana sert kaç yaşında? Ivana Sert sevgilisi kaç yaşında? Can Çelebi kaç yaşında?

Sabah programlarında jüri üyesi olan başarılı isim Ivana Sert kim? Ivana sert kaç yaşında? Ivana Sert sevgilisi kaç yaşında?Can Çelebi kaç yaşında?

IVANA SERT SEVGİLİSİ KİM?

Ivana Sert'in bir süre beraber olduğu Can Çelebi gündemde. Can Çelebi, üç yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Ivana Sert'i tartakladığı iddiasının ardından, yeni sevgilisi Senemay Kılıçoğlu'nu darbettiği iddiasıyla gündemde.

IVANA SERT KİMDİR? IVANA SERT KAÇ YAŞINDA?

Ivana Sert (Sırpça: ????? ????; d. Ivana Smiljkovic; 25 Ekim 1979), özellikle Türkiye'de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır. Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert® markasının kurucusu ve baş tasarımcısı olan Sert, Show TV'nin Bugün Ne Giysem? adlı programında 2010 yılından beri jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak tanınmaktadır. 17 Eylül 2013 tarihinde eşi Yurdal Sert'ten karşılıklı açılan boşanma davasıyla ayrılmıştır.