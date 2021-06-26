Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı
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Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı

Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kayon Ateş'in velayetini anneye veren mahkeme, Sert'in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Kayon Ateş'in velayetini anneye veren mahkeme, Sert'in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Ivana Sert, 8 yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'nafakanın artırılması' davası açtı.

Sert, çocuğunun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirtti ve 5 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Ivana Sert'i haklı bulan mahkeme 5 bin liralık yoksulluk nafakasını 9 bin 850 liraya yükseltti.

Kaynak: Hürriyet

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