İTÜ, öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma açtı

İstanbul Teknik Üniversitesi ( İtü ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlattığı video büyük tepki çekmişti.

"EKSİK KALMIŞ ŞİMDİ TAMAMLADI"

Videoda Şengör, "Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

İTÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattı. Açıklamada,"Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır" denildi.

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