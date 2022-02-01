İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi KKTC'de başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi 2022 Yılı Eğitim Kongresi başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin de paydaşı olduğu, 1-2 Şubat'ta yapılacak kongrenin Girne'de yapılan açılış programına, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Uğur Çevik, İTÜ KKTC Kampüsü Rektörü Prof Dr. Cumali Kınacı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, öğrenciler, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

KKTC'deki Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlama Projesi çerçevesinde KKTC'de ortaöğretim ve yükseköğretim programlarında öğrenim gören, başarı düzeyi yüksek öğrencilere yönelik mesleki gelişim ve kariyer konularında yönlendirme sağlamak amacıyla kurulan İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi'nin eğitim kongresi protokol konuşmalarıyla başladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin geleceğinin mimarları arasında olmaktan mutluluk duyduğunu, gençlerin yüzlerindeki kararlılık, kendinden emin olma ve geleceğe yönelik umudu gördüğünü söyledi.

Yapılan seçimler ve verilen kararların, geleceği inşa ettiğinin altını çizen Başçeri, bu karar ve seçim anlarının zamanda ileriye doğru bir yolculuğun başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Başçeri, "Gelişim denen şey, kendine uygun bir yol çizmek, ihtiyacınız olan donanıma sahip olmak için göstereceğiniz çabadır. Kariyer, ulaşmak için çabaladığınız, kimi zaman ter döktüğünüz, kimi zaman başaramayacağınızı düşünerek umutsuzluğa kapıldığınız ama vazgeçmediğiniz hedeflerin bir bir gerçekleşmesiyle yazılan yol haritasıdır. Gelişim ve kariyeri böyle görüyorum. Bu ideal ve hayal ile Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi kuruldu." diye konuştu.

Büyükelçi Başçeri, akademinin, öğrenmeyi bilen, 21'inci yüzyıl yetkinlikleriyle donanmış, bilgiyi nerede edineceğini bilen, gelecekteki değişimleri şimdiden kucaklayan, özgün ve özgürlükleri öne çıkaran bir modelle, Kıbrıslı Türkü gençler için aydınlık bir pusula görevi görmesi amacıyla kurulduğunu vurguladı.

Bağımsızlığın ve güçlü toplum olmanın üretimle mutlu bireylerin ise doğru meslek seçimi ve gelişimi kucaklayan bir kariyerle gerçekleşeceğini kaydeden Başçeri, bu kongreye hevesle katılan gençleri gördükçe umut dolduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Çevik, 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunda cep telefonu kullanımının yüzde 68, internet kullanımının yüzde 60, sosyal medya kullanımının ise yüzde 50'lerde olduğunu anımsatarak, eskiden 30-40 yılda güncellenen bilgilerin, teknoloji ve bilimdeki hızlı değişimle artık 10 günde eskidiğini söyledi.

Çevik, "Bu etkinliği ve çalışmaları yaparken amacımız, KKTC'de okuyan gençlerimize, 'dünyanın geldiği ve gideceği nokta ne olmalı?' ve 'siz bu yarışta nerede yer almalısınız' sorusunun cevabını almak içindir." dedi.

"Hangi alanı seçerseniz o alanda en iyisi olmanız gerekiyor"

Rektör Prof. Dr. Kınacı, İTÜ'nün KKTC'de olmasının sebebinin, KKTC'nin gelişimine katkı sağlamak, buranın bir eğitim ve araştırma adası haline gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kınacı, öğrencilere belirli alanlara yönelmeleri ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Hangi alanı seçerseniz seçin, o alanda en iyisi olmanız gerekiyor." dedi.

Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, KKTC'deki okullarda gelecek adına çok iyi işler başarabilecek öğrencilerin olduğunu, bunu fark ettiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Pandemiyle dünyada yeni nesil eğitim anlayışları ve yeni nesil üniversitelerin konuşulmaya başlandığını kaydeden Toklucu, sadece bilgi ölçen eğitim anlayışları ve birçok mesleğin gelecekte yok olacağını söyledi.

Toklucu, akademiyle amaçlarının, başarıyı notla değil, öğrencilerin potansiyeliyle değerlendiren bir anlayışla KKTC'deki başarılı öğrencileri keşfederek, yeteneklerine uygun bir geleceğe yönlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir "Metaverse Evreni" başlıklı bir sunum yaptı.

Gün boyu alanında uzman diğer isimler kongreye katılan öğrenciler için sunumlar yapacak.