İTÜ'nün Uzay Aracı, ABD'de Dereceye Girdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, ABD'de Mars Society tarafından düzenlenen University Rover Challenge adlı yarışmaya katıldı ve dereceye girdi. Tasarladığı insansız kara aracını yarışmada sergileyen İTÜ, 36 takım arasından 3. olmayı başardı.

İTÜ Rover, 36 Takım Arasından 3. Oldu

İTÜ'den yapılan açıklamada, gezegen keşif robotları üzerinde çalışmalar yapmakta olan İTÜ Rover Takımı'nın, yeni tasarladığı 4. nesil roverıyla University Rover Challenge'da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği ve derece kazandığı belirtildi.

Yarışmaya farklı ülkelerden toplam 93 takım başvururken, elemeler sonrasında bunların içinden 36 takım finallere katılmaya hak kazanmıştı. AXA Sigorta sponsorluğunda bir insansız kara aracı tasarlayan İTÜ Rover Takımı, yarışmada 92,78 puan almayı başardı. Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil eden ekip, bu sonuçla Czestochowa University of Technology (Polonya), BRAC University ve Missouri University of Science and Technology (ABD) ile üçüncülüğü paylaştı.

İTÜ Rover Takımı, 2017 yılında bu yarışmaya Türkiye'den katılan ilk takım olmuştu. Geçen yıllar içerisinde bu başarısını devamlı hale getiren ekip, bu seneki yarışmada 3. olarak önemli bir başarıya imza attı. Ekip ayrıca, bu yarışmada dereceye giren ilk Türk takımı üvanının da sahibi oldu.