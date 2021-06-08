İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) tarafından düzenlenen İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) tarafından düzenlenen İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile öğrencilere soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunması, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin kazandırılması, takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İTÜ MTAL'in bahçesindeki fuarda okul öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki 20 bilimsel çalışmaları sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ilginin fazla olduğunu, öğrencilerin bu yaşta önemli projelere imza attığını ifade etti.

Açılışa Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, TÜBİTAK İl Koordinatörü Leyla Bostan ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özcan Türkoğlu ve Muharrem Bayrak ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yarına kadar gezilebilecek.

İTÜ MTAL TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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