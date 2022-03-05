Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın önemli maçları arasında yer alan maçlardan birisi de Konyaspor - Galatasaray maçı oldu. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Mart Cumartesi Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Detaylar yazımızda...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Mart Cumartesi 2022 yani bugün saat 19:00'da başlayacaktır.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

OZAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)

LEVENT AKYER(Temsilci)

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