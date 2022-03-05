İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Mart Cumartesi Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim?
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2021-2022 sezonu Süper Lig'in 28. haftasındaki maçlar ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Bu hafta oynanacak karşılaşmalardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı oldu. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor - Galatasaray saat kaçta? Maçın hakemleri
Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan almak isteyen takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Bu haftanın önemli maçları arasında yer alan maçlardan birisi de Konyaspor - Galatasaray maçı oldu. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Mart Cumartesi Konyaspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Detaylar yazımızda...
Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Mart Cumartesi 2022 yani bugün saat 19:00'da başlayacaktır.
Konyaspor - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)
İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)
OZAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)
TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)
CEMİL KAYHAN(Temsilci)
FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)
LEVENT AKYER(Temsilci)