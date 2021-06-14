İtiraz Rusya'dan beklenirken ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktı

NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıklamasına Rusya yerine ilk itiraz ABD'den geldi. NATO Liderler Zirvesi sonrası konuşan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın üyeliğine yönelik, "NATO'ya girmeden önce yolsuzluğu temizlemeleri ve başka kriterleri karşılamaları gerekiyor" tepkisini gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

Zelenskiy Twitter hesabından, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.

BİDEN'DAN UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİNE İTİRAZ GELDİ

Zelenskiy'nin bu sözlerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliği için çok çalışması gerektiğini kaydederek NATO üyeliği isteyen Ukrayna yönetimine yolsuzluk uyarısı yaptı.

Biden, "Ukrayna'nın Rusya'ya direnmesi için ellerinden geleni yapacaklarını" söylese de, "Ukrayna'nın NATO'ya girmeden önce yolsuzluğu temizlemesi ve başka kriterleri karşılaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.