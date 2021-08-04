Itır Esen: Hedefim oyunculuk

Hedefinin oyunculuk olduğunu belirten Esen, eğitim aldığını açıkladı: "Evet sektörde güzel ve eğitimli kız çok, rekabet var ama ben zoru severim.

Hedefinin oyunculuk olduğunu belirten Esen, eğitim aldığını açıkladı:

"Evet sektörde güzel ve eğitimli kız çok, rekabet var ama ben zoru severim."

Adını taşıdığı Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan halası Itır Esen'den destek gördüğünü de belirten genç model, "Halam hep yanımda, bana destek oluyor. Ondan çok şey öğreneceğim" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet